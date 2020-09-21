Araçlarla ilgili e-Devlet'te yeni hizmet hazırlığı

e-Devlet'te 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazı, çok yakında devreye alınacak.

Her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlerin sayısının artırılmasına ve hizmet kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

9 HAZİRAN'DA "ARAÇLARIM" HİZMETİ YAYINLANMIŞTI

Koç, "Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ FAZ YAKINDA YAYINDA"

Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor." dedi.