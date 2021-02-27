Araştırmaya göre kullanıcılar, motor arıza ışığını önemsemiyor

1.239 Amerikan vatandaşı üzerinde yapılan araştırmaya göre otomobil kullanıcıları, motor arıza şıklarını yeterince ciddiye almıyor.

Hepimizin zaman zaman görmezden geldiği arıza ışıkları, aslında ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Reviews.com, 1.239 Amerikan vatandaşı üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi ve bu ışıkların ne kadar umursanmadığını gözler önüne serdi.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 64'lük kısmı, herhangi bir ikaz ışığı yandığında aracını hemen tamirata götürmüyor. Hatta yüzde 29.6'sı ikaz ışığının yanmasının üzerinden bir ay ya da bir yıl geçtikten sonra, araçlarını tamire götürdüğünü söylüyor.

Katılımcıların yüzde 25'lik kesimi ise aracın tamire ihtiyacı olduğunu bile düşünmüyor.

ERKEKLERİN ORANI DAHA FAZLA

Bulgular arasındaki en ilginç bilgi ise bu umursamazlığın genellikle erkekler tarafından gerçekleştirilmesi.

Erkek grubunun yüzde 32'si bu ışığı asla kontrol ettirmezken, aynı rakam kadınlarda yüzde 18,4 olarak kayıtlara geçti.

45 üstü yaş grubunun yüzde 43,4'ü ikaz ışıklarını gördüğü gibi tamire giderken, 35 yaş altında bu rakam yüzde 26,6'ya düşüyor.

MOTOR İKAZ IŞIĞINI KİMSE ÖNEMSEMİYOR

Araştırmaya göre motor ikaz ışığı, hiçbir kullanıcı nezdinde "önemli" sayılmıyor. Öyle ki katılımcıların büyük bir kısmı, araç gerçekten arıza yaşayana kadar bu ikaz ışığını umursamıyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye