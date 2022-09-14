Artan lityum fiyatları, elektrikli araçları etkiliyor

Lityum materyaline olan aşırı talep nedeniyle üretim yetersiz kalmaya başladı. Bu durum, elektrikli araç fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan lityum, son zamanlarda talep patlaması yaşıyor.

Özellikle pandemi döneminde batarya temelli cihazlara aşırı ilgi, lityum madencilerini de sıkıntıya soktu.

Bataryaların performansı, ömrü ve enerji yoğunluğu açısından kritik önemdeki minerallerden biri olan lityum talebinin yüzde 30'unu halihazırda temiz enerji teknolojileri oluşturuyor.

Talep hızla büyüyor

Bu oranın 2040'a kadar yüzde 75'e yükseleceği öngörülüyor. Temiz enerji teknolojilerinden kaynaklı lityum talebinin, diğer kritik mineraller arasında en hızlı büyümeyi göstermesi bekleniyor.

Fiyatı katlanarak artıyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) AA ile paylaştığı verilere göre, lityumun ton başı fiyatı 31 Ağustos 2021'deki 13 bin 154 dolar seviyesinden, 31 Ağustos 2022'de ton başı 59 bin 928 dolara yükseldi. Fiyatlar, bir yılda yüzde 355 arttı.

Öte yandan, lityumun ton başı fiyatı Ocak 2022'de 36 bin 962 dolarken, fiyatlar bu yıl başından beri de yüzde 62 yükseldi.

Elektrikli araç satışlarındaki yükselişe rağmen, yükselen girdi maliyetlerinin toplam büyümeyi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

IEA Enerji Analisti Tae-Yoon Kim, lityumun fiyatının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan diğer mineraller kadar etkilenmediğini, Rusya'nın alüminyum, nikel ve paladyum gibi minerallerde olduğu gibi lityumda da büyük üretici olmadığını dile getirdi.

Lityum fiyatlarındaki artışın elektrikli araç sektörü kaynaklı hızlı büyüyen talebe bağlı olduğunu kaydeden IEA Enerji Analisti Tae-Yoon Kim, "Bazı kritik minerallerdeki fiyat artışları daha kısıtlı oldu ama lityum fiyatları şu ana kadar oldukça yüksek seyrediyor.

Bunda elektrikli araç sektöründeki artan talebin yanı sıra, Çin'de son dönemde aşırı hava olayları ve arz kısıtları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin de etkisi var. Lityum işleme kapasitesinin yüzde 60'ının Çin'de olması tedariki direkt etkiliyor." diye konuştu.

Kim, elektrikli araç sektörünün lityum talebinin 2020'de 140 kiloton iken, 2021'de neredeyse iki katına çıkarak 270 kilotona ulaştığını söyledi.

Bu yıl da talebin 2021'deki seviyeyi aşmasını beklediklerini ifade eden Kim, "Lityum piyasası diğer minerallere göre daha küçük. Bu nedenle de talepteki hızlı artışlar fiyatlarda daha büyük etkiler yapabiliyor." dedi.