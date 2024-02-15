Artık daha modern: Citroen Jumper 30'uncu yıl dönümünü kutluyor Citroen'in ikonik modelleri TUB ve Type H’nin yeni nesli olan Jumper modeli 30 yıldır yollarda.

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Citroen, yaklaşık 100 yıldır farklı işletmelerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış ticari araçlar piyasaya sunuyor.

Citroen, özellikle modern ticari araçların öncüsü TUB, ünlü Type H, C25 ve Jumper gibi ikonik modellerin yer aldığı hafif ticari araç modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Citroen Jumber 30 yaşında

30. yılını kutlayan yeni nesil Citroen Jumper daha modern tasarım, gelişmiş bağlantı özellikleri ve üst düzey pratiklik ile önceki nesillerin başarısını sürdürüyor.

Yeni Jumper neler sunuyor

Daha fazla sürüş konforu için Jumper'da 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen 120 HP, 140 HP ve 180 HP olmak üzere üç yeni BlueHDi motordan ikisi ilk kez otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Jumper bağlantı açısından da önemli adım adıyor. Orta donanım seviyesine sahip versiyonlar, kullanılan medyayı gösteren 5 inçlik bir ekrana sahip.

Üst donanım seviyelerinde, entegre navigasyonla birlikte kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 10 inçlik geniş bir dokunmatik ekran devreye giriyor.

Araç, manuel olana kıyasla daha konforlu kullanım sunan elektrikli park freni, yine konfor ve güvenlik sağlayan dijital dikiz aynası, eller serbest giriş ve çalıştırma gibi kullanıcılara iyi çalışma koşullarını sağlayan gelişmiş donanım seviyesi ile yollara çıkıyor.

Jumper, 'Sürücü Yorgunluk Uyarısı', yaya ve bisikletli algılama özellikli 'Otomatik Acil Durum Freni' gibi yeni sürüş destek sistemleri de sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)