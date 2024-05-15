Artık parmak iziyle çalışıyor: 2025 Model Kia EV6 tanıtıldı Kia, 2025 model EV6'yı tanıttı. Tasarım ve teknik özellikler açısından ufak değişimlerle karşımıza çıkan otomobil, artık parmak izi sensörüne de sahip.

ensonhaber.com

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model EV6'yı görücüye çıkardı.

Kia'nın en güçlü otomobilleri arasında yer alan EV6, ufak tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıktı.

Yeni Kia EV6 neler sunuyor

Yeni Kia EV6'nın iç mekanında bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu sayede sürücüler, parmak izlerini okutarak aracı çalıştırabiliyor.

Aracın RWD versiyonu 225 hp, AWD versiyonu ise 320 hp güç üretmeye devam edecek.

Yeni EV6'da 77,4 kWh yerine 84 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya kullanıldı. Bu batarya, Güney Kore'de yapılan testlere göre 500 kilometre civarında bir menzil sunuyor.

Kia, 2025 model EV6 için henüz bir fiyat bilgisi açıklamadı. Otomobilin mevcut modeli ise ülkemizde 1 milyon 920 bin TL'ye satılıyor.