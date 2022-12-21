Asgari ücret zammı öncesi oto pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Asgari ücret zammından önce araç almak ve satmak isteyen yüzlerce kişi ikinci el oto pazarına giderken, fiyatların daha da artacağı endişesi var.

2022 yılının son günlerine yaklaşırken, ikinci el otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

Oto galericiler, 2 aydır süren durgunluğun 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını söylüyor.

Birçok kişinin beklediği asgari ücret zammı, piyasaları da büyük oranda değiştirecek. İkinci el araç piyasasının da asgari ücret zammından etkileneceğini düşünen vatandaşlar, yıl başından önce bütçesine uygun aracı alabilmek için harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, araç almak isteyen ve aracını satmak isteyen yüzlerce kişi, yıl başından önce alışverişini yapabilmek için her ne kadar ikinci el oto pazarına gitse de fiyatların yüksek olmasından dolayı ticaret gerçekleşmiyor.

"Asgari ücret zammı ikinci el araç fiyatlarını artıracak"

Yıl başında gerçekleşecek asgari ücret zammının hemen ardından ikinci el araç fiyatlarının da hemen yükseliş göstereceğini düşünen İsmail Çokinan, “İki haftadır buradayım. Alıcılar var ama öldürmeye çalışıyorlar fiyatı. Uygun fiyat yazmamıza rağmen kusurlarını öne sürerek daha da fazla indirim istiyorlar.

Her araba kusurludur aslında. Fiyatlar bence gittikçe artacaktır. Asgari ücret belli olur olmaz cebimize girmeden fiyatların katlanarak artacağını düşünüyorum. Ben borçlarımı kapatmak için satıyorum aracımı, yenisini almayı düşünmüyorum.” dedi.

Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını takip ettiğini söyleyen Yunus Kılıç, artışın devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

"Zam geleceğini söylediler"

Sıfır araçların fiyatlarına sürekli zam geldiğini böylelikle ikinci el araçlarda da rakamın arttığını belirten Kılıç, “Piyasalar çok yüksek normal olarak. Bazı araçlara matrah indirimi geldi. Haliyle biraz düştü. Ama ben gidip görüştüğümde tekrardan zam geleceğini söylediler.

Ara ara sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarına bakıyorum. Araçlara 10 günde 20 günde bir zam geliyor. Fiyatlar artacaktır. Asgari ücrete bağlı olarak her şey artıyor. Artmayan hiçbir şey yok ki. Gıdadan arabaya her şeyin fiyatı artıyor.” diye konuştu.