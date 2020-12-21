Aston Martin DBS Superleggera Concorde, 1 yıl aradan sonra üretime başlıyor

Aston Martin, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve bir türlü üretime geçemeyen DBS Superleggera Concorde'u artık üretmeye başlayacak.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde, geçtiğimiz yıl görücüye çıkmıştı. Ancak henüz nedeni bilinmeyen sorunlardan dolayı otomobil üretim bandına girememişti.

Tanıtımından 1 yıl sonra üretime girecek özel baskılı Grand Tourer, siyah tavan ve önden arka sütuna doğru akan kırmızı çizgileriyle kontrast oluşturan beyaz bir boya rengine sahip.

Ön bölüm, bagaj kapağı spoyleri ve difüzörde İngiliz bayrağı tasvir edilmiş. Koltuklarda 'Concorde' logosu, tavan döşemesinde bir 'ses patlaması' grafiği ve sürücünün güneşliğinde bir 'mach metre' deseninin yer aldığı kokpit oldukça etkileyici görünüyor.





TEKNİK DETAYLAR

Özel sürüm, 715 bg güç ve 900 Nm tork üreten çift turbolu 5,2 litrelik V12 motor ile geliyor. Model 340 km/s hız seviyesine ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlıyor.

2019'da DBS Superleggera Concorde'un tanıtılması sırasında marka yetkilileri, her arabanın satışından elde edilen gelirin çocuklara yardım olarak kullanılacağını açıklamışlardı.



