Aston Martin DBX üç yeni versiyon ile geliyor

Aston Martin DBX üç yeni versiyon ile geliyor

Aston Martin, ürün gamındaki ilk ve tek SUV modeli DBX'in üç yeni versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İngiliz spor ve lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli olan DBX, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu.

V8 motoru ile bolca performans sunan model, birkaç yıl içerisinde üç yeni versiyona kavuşacak.

Aston Martin CEO'su Tobias Moers, bu yeni üç versiyondan birinin hibrit kurulum ile geleceğini söyledi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ OLMAYA ADAY

2024 yılına kadar çıkış yapmayacak bu PHEV versiyon, pazara giriş yaptığında dünyanın en güçlü SUV'lerinden biri unvanını alacak.

DBX'in PHEV versiyonunun Mercedes-AMG kaynaklı bir güç ünitesi kullanacağı söyleniyor.

Bildiğiniz üzere markanın ürün gamındaki 63e ve 73e takısına sahip araçlar artık model ailelerinin zirvesinde bulunuyor. İddialara göre direkt olarak bu modellerden gelecek sistem, 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 ile oldukça güçlü elektrikli bir üniteyi birleştirecek. Toplam çıkış gücünün ise 800 bg gücü aşacağı söyleniyor.

Karşımıza çıkacak diğer iki DBX versiyou hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Bu versiyonlardan birinin hibrit bir V6 motor kullanacağı, diğerinin ise direkt olarak V12 motor ile geleceği iddia ediliyor.

Aston Martin CEO'su Tobias Moers, son olarak Valhalla'nın da çıkış tarihini açıkladı. Moers, otomobilin 2023 yılında yollarda olacağonı söyledi.

