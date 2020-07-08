Aston Martin efsanesi DB5, 57 yıl sonra yeniden üretildi

Aston Martin, James Bond serisi ile olan iş birliğini kutlamak için DB5 Goldfinger Continuation modelini uzun bir aradan sonra yeniden üretim bandına soktu.

1963-1965 yılları arasında Aston Martin tarafından üretilen DB5 modeli, 1.059 adet üretilmesine rağmen oldukça popüler olmuştu.

1964 yılında yayınlanan James Bond filmi Goldfinger'da yer alan otomobil, 57 yıl sonra yeniden karşımıza çıktı.

"DB5 Goldfinger Continuation" adı verilen modelde Goldfinger filminde Bond'un kullandığı arabadaki teçhizatlar da yer alıyor.

25 ADET ÜRETİLECEK

Dünyanın en ünlü otomobilleri arasında yer alan model 13 Kasım'da Türkiye'de vizyona girecek olan 25. James Bond filmi 'No Time No Die' için sadece 25 adet üretilecek.

5 vitesli şanzımanı bünysesinde barındıran otomobilde teknolojik donanımlara yer verilmiyor. 4 litre hacimli bir motora sahip olan DB5, 290 beygirlik güç üretiyor.

Arka tarafında kurşun geçirmez bir levha, arka farlarda 'yağ püskürtme' sistemi, duman makinesi, 'makineli tüfek' ve 'lastik patlatıcılar' da bulunuyor, ancak bu özellikler tahmin edebileceğiniz gibi pek bir işe yaramıyor.

Bu özellikleri tehlikesiz hale getirebilmek için 'yağ püskürtme sistemi' yağ değil su sıkarken, makineli tüfekte de yanıp sönen ışıklar yer alıyor.. Arabanın plakası da tıpkı filmlerde olduğu gibi tek tuşla değiştirilebilecek. Tüm bu özellikler, sürücü koltuğunun sağında bulunan kapaklı bir panelden kontrol ediliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Aston Martin efsanesi DB5, 4.1 milyon dolarlık fiyatıyla sınırlı sayıdaki müşterilerini bekliyor.