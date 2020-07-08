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- Aston Martin efsanesi DB5, 57 yıl sonra yeniden üretildi
Aston Martin efsanesi DB5, 57 yıl sonra yeniden üretildi
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 09:11
1963-1965 yılları arasında Aston Martin tarafından üretilen DB5 modeli, 1.059 adet üretilmesine rağmen oldukça popüler olmuştu.
1964 yılında yayınlanan James Bond filmi Goldfinger'da yer alan otomobil, 57 yıl sonra yeniden karşımıza çıktı.
"DB5 Goldfinger Continuation" adı verilen modelde Goldfinger filminde Bond'un kullandığı arabadaki teçhizatlar da yer alıyor.
25 ADET ÜRETİLECEK
Dünyanın en ünlü otomobilleri arasında yer alan model 13 Kasım'da Türkiye'de vizyona girecek olan 25. James Bond filmi 'No Time No Die' için sadece 25 adet üretilecek.
5 vitesli şanzımanı bünysesinde barındıran otomobilde teknolojik donanımlara yer verilmiyor. 4 litre hacimli bir motora sahip olan DB5, 290 beygirlik güç üretiyor.
Arka tarafında kurşun geçirmez bir levha, arka farlarda 'yağ püskürtme' sistemi, duman makinesi, 'makineli tüfek' ve 'lastik patlatıcılar' da bulunuyor, ancak bu özellikler tahmin edebileceğiniz gibi pek bir işe yaramıyor.
FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR
Aston Martin efsanesi DB5, 4.1 milyon dolarlık fiyatıyla sınırlı sayıdaki müşterilerini bekliyor.