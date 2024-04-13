Aston Martin, içten yanmalı motorlu araçlar üretmeye devam edecek Aston Martin, izin verildiği sürece içten yanmalı otomobil üretmeye devam edeceklerini duyurdu.

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Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak.

Aston Martin içten yanmalı araçlar üretmeye devam edecek

Aston Martin, izin verildiği sürece içten yanmalı otomobil üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, verdiği yeni bir röportajda henüz tamamen elektrikli araçlara geçme planlarının olmadığını söyledi.

Otomobil devi, şubat ayında ilk elektrikli aracının çıkış tarihini 2027’de ertelediğini duyurmuştu.

Bu karar, Birleşik Krallık’ta benzinli ve dizel araçların satışına yönelik yasağın 2030’dan 2035’e ertelenmesinin sonrasında gelmişti.