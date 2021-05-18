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    Aston Martin, manuel şanzımana veda ediyor

    Aston Martin, günden güne talebin azaldığı manuel şanzıman seçeneğine veda etmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:38
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    Aston Martin, manuel şanzımana veda ediyor

    Türkiye de dahil birçok ülkede artık manuel şanzımanlı otomobiller, otomatik vites seçeneğinin gerisinde kalıyor. Durum böyle olunca, markalar manuel vites seçeneğinden teker teker vazgeçiyor.

    Aston Martin, günden güne talebin azaldığı manuel şanzıman seçeneğine veda etmeye hazırlanıyor. Bundan böyle yeni modeller, sadece otomatik vites ile satın alınabilecek.

    Aston Martin CEO'su Tobias Moers, V8 Vantage AMR'nin manuel şanzıman seçeneğinin makyaj operasyonu ile kaldırılacağını açıkladı. Hatta bundan sonra Vanquish bile manuel şanzımanla satılmayacak.

    Vanquish

    ESKİ CEO, BAĞLI KALACAĞIZ DEMİŞTİ

    Yaklaşık beş sene önce konuşan Aston Martin eski patronu Andy Palmer, manuel şanzıman seçeneği sunacak son üretici olacaklarını ve bu seçeneğe bağlı kalacaklarını açıklamıştı.

    Ancak yeni yönetici, kullanıcıların spor otomobillerin değiştiğini fark ettiğini öne sürerek, otomatik şanzımanın çok daha mantıklı bir seçenek olduğu görüşünde.

    aston martin

    Kaynak: Motor1 Türkiye

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