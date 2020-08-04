Aston Martin, tarihinin en büyük zararını açıkladı

İngiliz spor ve lüks otomobil üreticisi Aston Martin, koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında marka tarihinin en büyük zararını yaşadı.

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk 6 ayında oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, zarar üstüne zarar açıklamaya devam ediyor.

Yılın lk yarısında salgın nedeniyle zarar edenler arasına İngiliz spor ve lüks otomobil üreticisi Aston Martin de eklendi. İlk yarıda 208.5 milyon dolar zarar ettiğini açıklayan marka, böylece tarihindeki en büyük zarar rakamlarını açıklamış oldu.

ASTON MARTIN GELECEKTEN ÜMİTLİ

Aston Martin, her ne kadar rekor zarar açıklasa da gelecekte bunu telafi edeceğine inanıyor.

Yavaş yavaş etkisini yitiren pandemi sürecinin satışları artıracağına inanan şirket, DBX'in Çin'de satışa çıkmasının da kasayı dolduracağını ifade ediyor.





Aston Martin için Çin oldukça önemli bir pazar. Firmanın bu hafta başına geçecek yeni CEO Tobias Moers'in, Aston'u Çin pazarına daha fazla sokmak istediğini ifade etmişti.

