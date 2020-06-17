Aston Martin Türkiye, koronavirüs sürecini değerlendirdi

D&D Motorlu Araçlar ve Aston Martin Türkiye Başkanı Nevzat Kaya, koronavirüsün ülkemizdeki otomobil pazarına olan etkilerine ve Aston Martin Türkiye hedeflerine yönelik açıklama yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Satış bayilerinin de kapanmasıyla daha da zor durumda kalan otomobil şirketleri, son haftalarda hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle rahat bir nefes aldı.

Türkiye distribütörlüğünü D&D Motorlu Araçlar'ın yaptığı İngiliz otomotiv markası Aston Martin, bu süreçte çalışmalarına devam etti.

D&D Motorlu Araçlar başkanı Nevzat Kaya, yaşanan pandemi sürecini ve Aston Martin Türkiye hedeflerini değerlendirdi. Kaya, "Yeniköy Motors ve Aston Martin Türkiye ailesi olarak bu zor dönemde bir yandan her zamankinden daha çok çalışarak ve yatırımlarımıza ara vermeyerek büyüme odaklı aktivitelerimizi sürdürürken, diğer yandan da çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği ve sağlığını koruma anlamında elimizden gelen her önlemi aldık." ifadelerini kullandı.

"NORMALLEŞME SÜRECİYLE HAREKETLİLİK BAŞLADI"

Normalleşme sürecine girdikten sonra satış ve servis alanında hareketliliğin başladığına dikkat çeken Kaya, "1991 yılında kurulan ve 29 yıldır müşterileri ile dürüstlük ve samimiyet bağı kurmuş bir firma olarak üstümüze düşeni layığı ile yaptık diyebilirim. Bunun meyvelerini de normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte almaya başladık. Mayıs ayı ortasından itibaren hem satış hem de servis alanında ciddi bir hareketlenme başladı.

Ötelenen satın alma taleplerinin normalleşme adımları ile bir anda yoğunlaştığı bir dönemde fabrikaların üretime verdikleri aralar nedeniyle piyasada araç bulmanın zorlaştığı dönem kesişti.

"SUV ARAÇLARA TALEP ARTTI"

Uçak yolcuğundan çekinen bazı müşterilerimiz konforlu ve güvenli bir şekilde uzun yol yapabilecekleri SUV segmentinde araçlara yöneldiler. Bireysel kullanıma yönelik spor otomobillerde de normalleşme sonrası hareketlenme azımsanacak düzeyde değil tabii.

Aston Martin Türkiye olarak mayıs-haziran içinde 6 haftalık süreçte 2’si 0 KM olmak üzere 7 araç satışımız var.

Bu başarıda yıllardır oluşturduğumuz güvenin yanı sıra Aston Martin Lagonda Finansman desteği ile yüzde 50 peşin kalan yüzde 50’si 36 Ay vadeli satış kampanyamızın da desteği büyük.

Ayrıca 0 kilometre Aston Martin’lerde 5 yıl ücretsiz bakım olması ve müşterilerimizin araç 15 yaşına gelene kadar garanti uzatma haklarının da olması, Aston Martin Lagonda LTD’nin yani fabrikanın da araçların arkasında olduğunun bir kanıtı olarak müşterilerimize ayrıca güven sağladı." dedi.

"RAKİPLERİMİZ YANAŞMIYOR"

Müşterilerin araçlarını gerekli koşullar sağlandığında değerinden takasa alma sözü verdiklerini hatırlayan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz araçlarının servis bakım ve onarımlarını zamanında ve doğru şekilde yaptırdığı sürece araçlarını değerinden geri takasa alma sözü veriyoruz. Yüksek vergi oranlarından dolayı 0-5 yaş arası bir 2.el aracın maliyeti 0 km bir süper otomobilin vergi öncesi maliyetinin en az 2 katı olduğundan rakiplerimizden hiç biri buna yanaşmıyor.

Ancak bizim politikamız otomobil satıp sonra arkamızı döneceğimiz bir müşteri değil, yıllarca dürüstlük ve samimiyet üstüne kurulu bir ilişki oluşturacağımız dostlar edinmektir.

"DÜRÜST VE SAMİMİ İLİŞKİLERİN FAYDASINI HEP GÖRDÜK"

Bunun faydasını da uzun vadede her zaman gördük ve görmeye devam edeceğimizi umuyorum. Salgın sonrası normalleşme ile birlikte gelen ekonomik hareketlenmenin güzel ülkemize bir an önce ekonomik olarak rahat nefes aldırmasını dilerim.

Türkiye olarak son yıllarda birçok sınavdan başarı ile geçtik bunu da en az hasar ile atlatacağımıza yürekten inanıyorum."