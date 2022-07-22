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    Aston Martin, yeni logosunu tanıttı

    109 yaşındaki İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, logosunu değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 08:59
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    Aston Martin, yeni logosunu tanıttı

    Şimdiye kadar sekiz kez logo yenileyen 109 yaşındaki İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, 1932 yılından bu yana ikonik kanat tasarımını kullanıyor.

    Günümüze kadar güncellenerek daha sade formlarla karşımıza çıkan logo bu kez de Aston Martin yazısının altında uzanan yaydan arındırılarak yenilendi. Şirket bundan önce logosunu en son 2003 yılında güncellemişti.

    Aston Martin'in yeni logosu, ilk kez şirketin yeni nesil spor otomobillerinde kullanılacak.

    Slogan da değişti

    Ayrıca şirket, logo güncellemenin yanı sıra sloganını da "Intensity & Driven." ifadeleriyle değiştirdi.

    Yapılan açıklamaya göre Intensity & Driven marka ifadesi, bir Aston Martin kullanmanın duygusal yoğunluğunu ve performans DNA'sını yansıtıyor.

    aston martin

    aston martin


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