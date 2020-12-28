Audi, 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Audi, montajı sırasında meydana gelen bir işlem hatası nedeniyle 2 bin 355 adet RS5 Coupe modelini geri çağırma listesine ekledi.

Otomobil üreticileri, araçlarda meydana gelen bazı sorunlar nedeniyle zaman zaman araçlarını geri çağırabiliyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman şirket Audi, montajı sırasında meydana gelen bir işlem hatası nedeniyle RS5 Coupe modellerini geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bir raporda, söz konusu hatanın araç kapılarının arkadan çarpışma sonrası dışarıdan açılmamasına, içerdiği elektrik güç kaynağı nedeniyle tehlike uyarı ışıkları çalışmamasına ve bu durumun da araçta bulunanların yaralanma riskinin artmasına neden olabileceği belirtildi.

Söz konusu geri çağırma, 3 Kasım 2017 ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasında üretilen 2 bin 355 adet RS5 Coupe modelini kapsayacak.

Firma, araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirecek ve teknisyenler pozitif terminal kapağını ücretsiz olarak inceleyip değiştirecek. Geri çağırma, 7 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.