Audi, 2 yılda 20 yeni model piyasaya sürecek Audi CEO'su Markus Duesmann, 2025 yılına kadar 20 yeni modelin piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Alman otomotiv devi Audi'nin CEO Markus Duesmann, yıllık medya konferansında gelecek planları ve finansal konular hakkında çeşitli açıklamalar yaptı.

Duesmann, markanın uzun tarihinde "En büyük ürün girişiminin eşiğinde" olduğunu ve 2025 yılına kadar yarısı elektrikli olmak üzere 20 yeni modeli piyasaya süreceklerini duyurdu.

Duesmann, "Rotayı yüzde yüz elektrikli olacak şekilde belirledik. 2027 yılına kadar her segmentte tamamen elektrikli bir araç sunmayı amaçlıyoruz. Q4 e-tron modelinin altında yer alacak bir model de bunlara dahil." dedi.

"Elektrikliye talep artıyor"

Elektrikli modellere talebin yükseldiğini belirten Duesmann, şu ifadeleri kullandı: