Audi, 2026 yılından itibaren Formula 1'e giriş yapacak

Audi, 2026 yılından itibaren Formula 1'e giriş yapacak

Alman otomobil üreticisi Audi, Porsche'nin ardından Formula 1 dünyasına giren ikinci yeni isim oldu.

Son yıllarda iki Alman otomobil devi Porsche ve Audi, Formula 1’e katılacağı iddiasıyla sık sık gündeme geliyordu.

Porsche, Formula 1’e katılacağını geçtiğimiz aylarda açıkladı. Şimdi ise benzer bir açıklama Audi'den geldi.

Audi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Formula 1’e girişini resmen duyurdu.

Sadece motor üretecek

Volkswagen bünyesinde yer alan Audi, Formula 1’de araç üretmeyecek ve ayrı bir takım olmayacak. Şirket, yalnızca Formula 1 araçları için güç ünitesi tedarikçisi olaca.

Formula 1'in internet sitesindeki açıklamada görüşlerine yer verilen Audi İcra Kurulu Başkanı Markus Duesmann, 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarının tercihlerinde kilit rol oynadığını belirtti.

2026 güç üniteleri, mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak, ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.

Tarihinde ilk kez F1'de yer alacak Audi'den yapılan açıklamada ise hangi takımla iş birliği yapacaklarının yıl sonunda duyurulacağı ifade edildi.

Audi'nin, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımının hisselerini satın alması bekleniyor.