Audi, 2026 yılından itibaren içten yanmalı motorlara veda edecek

Audi, 2026 yılından itibaren içten yanmalı motorlara veda edecek

Alman kaynaklara göre Audi, 2026 yılından itibaren yalnızca elektrikli otomobil satışı yapacak.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu şu günlerde, birçok marka yeni modeller üzerinde çalışıyor. Ayrıca sıkı emisyon kuralları nedeniyle üreticiler, içten yanmalı motorlardan yavaş yavaş vazgeçiyor.

Alman kaynaklara göre Audi, 2026 yılından itibaren içten yanmalı motorlara veda edecek. Bu tarihten sonra Audi logolu her model tamamen elektrikli olacak.

Alman üretici, hibrit teknolojileri direkt olarak atlayarak sadece elektrikli modellere odaklanacak. Ancan müşteriler, 2026 yılından sonra birkaç sene daha mevcut Audi modellerini satın alabilecek.

Audi'nin üreteceği son içten yanmalı modelin hangisi olacağı ise belirsiz. Akıllara her ne kadar A4 ya da A6 gibi ikonlar geliyor olsa da bu modellerin 2030 itibarıyla elektrikleneceği açıklanmıştı.

YAKINDA TEK SEÇENEK ELEKTRİKLİ OLACAK

2026 yılına kadar 2.5 litrelik beş silindirli, atmosferik 5.2 litrelik V10 ve bunun gibi pek çok muhteşem motoru satın alma fırsatı olan Audi müşterilerinin, yakın zamanda elektrikliden başka bir seçeneği kalmayacak.