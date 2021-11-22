Audi, 208 bin aracını geri çağırdı

Alman otomotiv devi Audi, bazı modellerdeki hava yastığı sorunu nedeniyle 208 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Audi, hava yastıklarında yaşanan sensör hatasından dolayı 208 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Çarpışma sırasında yolcu tarafındaki hava yastıklarının devre dışı kalabileceği, yaralanma veya ölümlere yol açabileceği bildirildi.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Söz konusu hata nedeniyle, 2017-2020 A4 Allroad, A4 Sedan, 2018-2019 RS5 Coupe, 2019 RS5 Sportback, 2018-2020 A5 Cabriolet, A5 Coupe, A5 Sportback, S4 Sedan, S5 Cabriolet, S5 Coupe, and Audi S5 Sportback otomobillerinin geri çağrılacağı belirtildi.

Söz konusu sorundan dolayı şimdiye kadar ölüm veya yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.