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    Audi, 4.5 milyar dolar yatırımla Çin'de fabrika kuruyor

    Audi, Çin'de 30 milyar yuan (yaklaşık 4.5 milyar dolar) ortak yatırımla elektrikli otomobil fabrikası inşa ediyor.
    • 01.07.2022 - 08:50
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    Audi, 4.5 milyar dolar yatırımla Çin'de fabrika kuruyor

    Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu günümüzde, birçok marka dev yatırımlar yapıyor ve yeni fabrikalar açıyor. Otomobil üreticileri, son zamanlarda bu fabrikalar için genellikle Çin'i tercih ediyor.

    Alman otomobil üreticisi Audi, Çin'in Cilin eyaletinin merkezi Çangçun şehrinde 30 milyar yuan (yaklaşık 4,5 milyar dolar) ortak yatırımla elektrikli otomobil fabrikası inşa ediyor.

    Temeller atıldı

    AA'da yer alan habere göre, Audi ile Çinli otomobil üreticisi First Automobile Works (FAW) ortaklığında kurulan fabrikanın temeli atıldı.

    Audi'nin Çin'de tamamıyla elektrikli araç üretmek üzere kurduğu ilk fabrika olan tesisin 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

    Audi'nin Porsche ile elektrikli araçlar için geliştirdiği PPE teknoloji platformunu kullanacak fabrikada, yılda 150 bin araç üretilmesi planlanıyor.

    audi

    Çin, dünyada elektrikli araçların en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Strategy&'nin verilerine göre, 2022'de dünyada pille çalışan her 3 elektrikli araçtan 2'si Çin'de satıldı.

    Ülke ayrıca, Alman otomobil üreticilerinin de en büyük pazarını oluşturuyor. Danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde ülkede satılan araçların yüzde 39'u Alman firmalarınca üretildi.


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