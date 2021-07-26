Audi A1 yolun sonuna geldi

Audi CEO'su Markus Duesmann, sıkı emisyon kuralları nedeniyle Audi A1'i artık güncellemeyeceklerini duyurdu.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olması, içten yanmalı motorların da yavaş yavaş sonunu getiriyor. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin gelecek yıllarda uygulamaya alacağı sıkı emisyon kuralları da üreticilerin elini zorluyor.

Daha önce 108 ve C1 gibi mini modellerin aramızdan ayrılmasına sebep olan bu kurallar, bu kez de Audi A1'in fişinin çekilmesine neden olacak.

"TAMAMEN ÇEKİLİYORUZ"

Audi CEO'su Markus Duesmann, A1 modelinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. A1'in halefini düşünmediklerini söyleyen Duesmann, özellikle A1'in bulunduğu küçük segmentlerde içten yanmalı motorların ciddi masraf oluşturduğunu ve bu nedenle segmentten tamamen çekildiklerini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin ani 2035 kararı, şimdiden pek çok üreticinin ciddi kararlar almasına neden oldu.

JATO Dynamics'in verilerine göre, bu yıl üreticilerin CO2 salınım ortalamalarını ciddi anlamda düşürmesi gerekecek.

Geçtiğimiz yıl bu ortalamanın 106.7 g/km olduğunu ifade eden analiz şirketi, bu yıl sayının 95 g/km'ye kadar düşmesi gerektiğinin altını çiziyor.