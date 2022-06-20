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    Audi, Almanya'ya giriş yapacak Çinli Nio'ya dava açtı

    Audi, ES6 ve ES8 modellerinin S6 ve S8 modelleriyle karıştırılabileceği iddiasıyla Çinli Nio'ya dava açmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 09:30
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    Audi, Almanya'ya giriş yapacak Çinli Nio'ya dava açtı

    Audi, Çinli elektrikli araç üreticisi Nio ile karşı karşıya geldi. Alman markanın Münih'te açtığı telif davasına göre Nio, Audi'ye ait isim haklarını kullanıyor.

    Audi, özellikle Nio'nun ES6 ve ES8 modellerinin Audi S6 ve S8 ile karıştırılabileceğini iddia ediyor.

    Nio, ES8'i geçtiğimiz yıl Norveç'te satışa sundu. Günümüzde Nio, şimdilik Avrupa'da sadece Norveç pazarına girmiş durumda.

    Almanya'ya gelişi ertelenebilir

    Ancak şirket, 2022'nin sonlarına doğru Almanya'ya da giriş yapmayı planlıyor. Ancak Audi'nin açtığı dava, Nio'nun Avrupa'ya girme planlarını biraz geciktirebilir.

    Nio, Almanya'ya ilk olarak ET7 isimli elektrikli sedan modeliyle girmeyi planlıyordu. Ancak Çinli üretici, davanın ardından sitesinden model isimlerini kaldırmaya başladı.

    İkili arasındaki sorunun ne zaman çözüleceğini bilinmese de Nio'nun şimdiden geri adım atmaya başladığını söyleyebiliriz.

    nio


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