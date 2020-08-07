Audi, belgede sahtecilik ve dizel skandalı ile suçlanıyor

Audi, belgede sahtecilik ve dizel skandalı ile suçlanıyor

Audi'nin dört eski üst düzey yöneticisi, yanlış bilgi verme ve dizel skandalı gibi çeşitli suçlardan savcı karşısına çıkacak.

Almanya basınında yer alan haberlere göre Münih savcıları; 4 eski Audi üst düzey yöneticisi hakkında, dizel emisyonlarını manipüle ettikleri için suç duyurusunda bulundu.

Habere göre eski Audi yöneticileri, Ekim 2013 ve Eylül 2015 tarihleri arasında sahtecilik, belgede sahtecilik ve reklamda yanlış bilgi vererek 434 bin 420 adet Audi marka otomobil satışı yaptı.

Ayrıca yöneticilerin, Volkswagen ve Porsche markalarında kullanılan motor kontrol yazılımlarında laboratuvar sonuçları üzerinde oynama yaptıkları söyleniyor.

2015'TE PATLAK VERMİŞTİ

Audi, Bentley, Porsche AG, SEAT ve Skoda markalarını içeren Volkswagen Grubu, Eylül 2015'te ABD Çevre Koruma Ajansı'nın yaptığı dizel emisyon test sonuçlarını manipüle etmek için yazılım kullanmıştı.

Şirket, daha sonra dünya genelindeki 11 milyon aracında bu tür yazılımlar kullandığını itiraf etmiş ve 15 milyar dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etmişti.

Volkswagen bu nedenle 2009-2015 yılları arasında üretilen emisyon hile yazılımı ile donatılmış yaklaşık 500 bin Volkswagen ve Audi otomobilini geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Aralık 2018'de Audi, ihlaller nedeniyle V-TDI dizel motorlu 64 bin otomobilin geri çağrıldığını duyurmuştu.