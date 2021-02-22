Audi CEO'su Markus Duesmann: Gelecekte araç menzilleri düşecek

Audi CEO'su Markus Duesmann'a göre gelecekteki otomobiller, çok daha küçük bataryalarla birlikte daha az menzil sunacak.

Elektrikli otomobillerin hayatımıza girdiği son yıllarda, hala birçok ülkenin şart altyapısı yeterli değil. Bu nedenle müşteriler, genellikle yüksek menzilli otomobilleri tercih ediyor.

Geçtiğimiz ay elektrikli otomobil girişimlerinin önemli bir parçası olacak E-Tron GT modelini tanıtan Audi, yeni nesil A4 ve A6'nın da içerisinde bulunduğu birçok modleini önümüzdeki süreçte tamamen elektrikli hale getirecek.

Bildiğiniz üzere elektrikli modellerin en büyük sıkıntısı bataryalar. Hala gelişmekte olan batarya teknolojisi, ileride pek çok modele benzinli ya da dizel rakiplerini geride bırakacak bir menzil sağlayacak. Ancak Audi CEO'su Markus Duesmann'a göre gelecekteki modeller çok daha az menzil ile gelecek.

"ŞARJ İSTASYONU ARTINCA MENZİLİN ÖNEMİ KALMAYACAK"

Duesmann, Roadshow'a verdiği röportajda konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Binlerce kilometre için araçlara devasa bataryalar yerleştirme fikri uzun süre yaşamayacak. Şarj istasyonlarının sayısı arttıkça kullanıcılar araçlarını çok daha rahat şarj etme şansı bulacak.

Aracınız için gerekli enerjiyi benzinden aldığınız için yakıt istasyonlarına uğramak oldukça doğal. Fakat konu elektrikli otomobiller olduğunda bu duruma 'anormal' gözü ile bakılıyor. İleride bu da bir norm haline gelecek ve batarya boyutlarını küçültmeye başlayacağız."

Duesmann'a göre her yerde bulunacak şarj istasyonları, ortalama 300-400 km menzil sunan araçların hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlayacak. Bu da gelecekteki araçlarda dev bataryalar kullanılmayacağını gösteriyor.