Audi, elektrikli araçlardan evlere enerji verecek

Audi ve enerji yönetim şirketi Hager Group, Audi'nin elektrikle çalışan e-tron modellerinin bir enerji taşıma ve enerji transfer aracı olarak da kullanılması amacıyla iş birliği yaptı

Son yıllarda bir hayli hareketli geçen elektrikli otomobil pazarında, üreticilerden yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

Alman otomobil üreticisi Audi, elektrikli otomobiller için yeni bir adım daha attı. Şirket, enerji yönetim ve dağıtım şirketi Hager Group ile iş birliği yaptı. Bu sayede Audi'nin elektrikli araçları, taşınabilir enerji kaynağı olarak da kullanılabilecek.

"AUDI, BİR HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Audi AG Çift Taraflı Şarj Sistemleri Teknik Proje Yöneticisi Direktörü Martin Dehm, "Elektromobilite, otomotiv sektörü ile enerji sektörünü hiç olmadığı kadar birbirine yaklaştırıyor. Bir Audi e-tron'un bataryası, tek başına ortalama bir hanenin 1 haftalık elektrik enerjisi ihtiyacın karşılayabilir.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER, DEPOLAMA ARAÇLARI OLABİLİR"

Gelecekte bu potansiyeli herkesin erişimine açmayı ve elektrikli otomobillerin enerji transfer zincirinin aktif bir parçası olabileceğini düşünüyoruz. Elektrikli otomobiller tekerlekli enerji depolama araçları olabilir." dedi.