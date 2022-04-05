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    Audi, Hollanda'da dizel otomobil satmayacak

    Audi, Hollanda'da dizel motorlu otomobil satmama kararı aldı. Şirket, nisan ayı itibarıyla artık ülkede TDI motor satışlarını durdurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:21
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    Audi, Hollanda'da dizel otomobil satmayacak

    Türkiye de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde dizel otomobiller oldukça popüler olsa da Hollanda da durum biraz daha farklı.

    Hollanda'da dizel otomobillerin neredeyse hiç ilgi görmemesi, Volkswagen Grubu'na bağlı Audi markasının yeni bir karar almasına neden oldu.

    DİZEL SATIŞLARI DURDURULDU

    Audi, Hollanda'da dizel motorlu otomobil satmama kararı aldı. Şirket, nisan ayı itibarıyla artık ülkede TDI motor satışlarını durdurdu.

    Avrupalıların otomobil tercihleri önemli ölçüde değişti. Kullanıcılar artık dizel modeller yerine şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları tercih ediyor.

    Audi, Hollanda'da benzinli motorlara ek olarak şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli (BEV) otomobillere odaklanacak.

    audi


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