Audi, içten yanmalı motorlara veda edecek

Alman otomobil firması Audi, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil tanıtımı yapacaklarını duyurdu.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak.

Audi'den elektrikli araç hamlesi

Audi, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil tanıtımı yapacaklarını ve 2033 yılından itibaren içten yanmalı modellerin ürün gamlarında yer almayacağını açıkladı.

Audi, 2025 yılına kadar 500 milyon euroluk bir yatırımla tüm çalışanlarını elektrikli otomobil konusunda eğitim verecek.

2029 yılına kadar tüm fabrikalarında en az bir elektrikli model üretmeyi hedefleyen marka, yeni tesisler kurmak yerine mevcut fabrikalarını güncelleyecek.

Audi ve Çinli ortağı FAW'ın, Çin'de yapımı devam eden bir üretim tesisi bulunuyor. Buranın inşaatının da 2024 yılında bitmesi hedefleniyor.

Çin'deki bu tesis, markanın tamamen elektrikli Audi modellerinin üretildiği ilk fabrika olacak.