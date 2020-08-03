Audi ile Volkswagen yeni yazılımla Tesla'ya rakip olacak

Audi CEO'su Markus Duesmann, Alman markanın Volkswagen ile birlikte yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı.

Elektrikli otomobillerle birlite otonom sürüş desteğinin de kullanıma sunulması; radar, kamera ve ultrasonik sensörleri bağlamak ve kullanabilmek için yazılım ihtiyacı da doğurdu.

Birçok otomobil üreticisi, geleceğin otomobillerinde daha güçlü bir yazılım kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor,

AUDI VE VOLKSWAGEN'DEN YENİ PROJE

Yeni Audi CEO'su Markus Duesmann, Alman markanın Volkswagen ile birlikte yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı. Yaklaşık 200 mühendisin katıldığı bu projeden bahseden Deusmann, geleceğin bilişim teknolojilerinde olduğunun altını çizdi.





TESLA'YA RAKİP OLACAK

Yöneticiye göre Tesla'nın başarısının arkasında da sektörün en dikkat çekici yazılımlarından birine sahip olması yatıyor. Project Artemis adını verdikleri yeni sistemin direkt olarak Tesla yazılımlarına rakip olacağını açıklayan Deusmann, şimdilik biraz geride kaldıklarını söylüyor.