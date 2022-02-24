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    Audi otomobillerine 5G desteği geliyor

    Audi ve Verizon arasında yapılan bir anlaşma sonucunda, 2024 model yılından itibaren araçlar 5G ile donatılacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:10
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    Audi otomobillerine 5G desteği geliyor

    Son yıllarda bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisi, artık otomobillerde de tercih edilecek.

    Bu akıma son olarak lüks otomobil markası Audi de uydu. Alman otomobil şirketi, gelecekteki otomobillerin belirli modellerinde 5G bağlantısı sunacağını duyurdu.

    Volkswagen otomobil grubunun parçası Audi, 2024'ten itibaren Audi araçlarının belirli modellerinin Verizon'un 5G Ultra Geniş Bant ağına bağlanabileceğini açıkladı

    Yeni Audi 5G serisinin sürücüleri, internet yüklemeleri veya akışı için daha yüksek hıza, 3D haritalama ile geliştirilmiş bir araç içi navigasyon sistemine ve bulut tabanlı kullanıcı profillerine erişebilecek.

    4G'DE İLK ÜRETİCİ OLMUŞTU

    Audi, 2015 model A3'le müşterilere araç içi Wi-Fi ve 4G LTE bağlantısı sağlayan ilk otomobil üreticilerinden birisi olmuştu. Otomobil üreticisi, 5G bağlantısında da yine sektörde öncü konumda olmak istiyor.

    audi


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