Audi Q2 yolun sonuna geldi

2016 yılında üretilen ve 2022'de makyaj operasyonu geçiren Audi Q2'nin yeni sürümü gelmeyecek.

2016 yılında karşımıza çıkan ve 2020'de makyaj operasyonu geçirerek yoluna devam eden Audi Q2, markanın geniş ürün gamında kendisini bir türlü ispatlayamadı.

Küçük modellerden uzaklaşmak istediklerini söyleyen Audi CEO'su Duesmann: "A1'in üretimine son vereceğimizi zaten açıklamıştık. Bununla birlikte Q2'nin de yeni neslini üretmeyi planlamıyoruz.

Markamızı daha lüks bir duruma getiriyoruz. Bu nedenle model sayısını sınırlı tutacağız." ifadelerini kullandı.

GİRİŞ SEVİYESİNİN LİDERİ AUDI A3 OLACAK

A1 ve Q2'nin artık üretilmeyecek olması ile birlikte, markanın giriş seviyesine A3 modeli liderlik edecek.

2026'dan itibaren içten yanmalı motorlara yavaş yavaş veda edecek üreticinin ürün gamında giriş seviyesi elektrikli modeller de olacak.