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    Audi Q4 Sportback e-tron duyuruldu

    Audi, yeni tam elektrikli SUV modeli Q4 Sportback e-tron konseptini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 08:55
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    Audi Q4 Sportback e-tron duyuruldu

    Son yıllarda bir hayli hareketli geçen elektrikli otomobil pazarında, üreticilerden yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

    Alman otomobil üreticisi Audi, elektrikli otomobil modellerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, tamamen elektrikli Q4 Sportback e-tron konseptini duyurdu.

    TEKNİK ÖZELLİKLER

    Q4 Sportback e-tron, 2 elektrik motoru sayesinde 225 kW güç üretecek. 4 tekerlekten çekiş özelliği sunan Q4 Sportback, 0’dan 100 km/s hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 180 km/s olarak açıklandı.

    etron

    MENZİL

    Yeni otomobil, 82 kwh batarya ile 450 kilometre menzil mesafesi sunacak. Aracın arkadan itişli diğer versiyonunda ise menzil değeri 500 kilometreye kadar çıkacak.

    Maksimum olarak 125 kw’de şarj edilebilecek olan otomobil, yarım saatlik şarj ile yüzde 80 dolum oranına ulaşacak.

    Volkswagen'in elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB platformu üzerine inşa edilen Audi Q4 Sportback e-tron, üreticinin 2021 yılına kadar üreteceği 7. elektrikli model olarak öne çıkıyor.

    adi

    audi-etron

    audi-etron

    audi-etron

    audi-etron

    audi-etron

    audi-etron

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