Audi, sanal gerçekliği otomobillerine getiriyor

Audi, Holoride'ın sanal gerçeklik teknolojisini bazı modellerinde müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda sanal gerçeklik teknolojileri oldukça konuşulmaya başlandı. Özellikle metaverse kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte, VR başlıklarına olan talep daha da arttı.

Alman otomobil üreticisi Audi, önümüzdeki yaz aylarından itibaren otomobillerini sanal gerçeklik platformuna dönüştürmeyi planlıyor.

Bu özellikle birlikte arka koltuktaki yolcular, seyahat sırasında VR uygulamalarından faydalanabilecek.

Sanal gerçeklik özelliği, Audi sedan ve SUV'lardan başlayarak bu yaz seri üretim otomobillerde kullanıma sunulacak.

Holoride adı verilen platformda arka koltuktaki yolcular; filmleri, video oyunlarını ve etkileşimli içerikleri daha gerçekçi deneyimleyebilecek.

DESTEKLEYEN AUDI MODELLERİ

Holoride isimli sanal gerçeklik firması, kısa süre önce düzenlenen SXSW teknoloji konferansında, haziran ayından itibaren en son MIB 3 yazılımına sahip bazı Audi modellerinin sanal gerçeklik teknolojisini desteklemeye başlayacağını duyurdu.

Kısacası Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, e-tron ve e-tron GT Quattro modellerinin arka koltuğundaki yolcular bu yeni eğlence formatını deneyimleyebilecek.