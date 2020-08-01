Audi: Tesla bizden iki yıl daha ileride

Audi: Tesla bizden iki yıl daha ileride

Audi CEO'su Markus Duesmann, Tesla'nın elektrikli otomobiller konusunda kendilerinden iki yıl önde olduğunu söyledi.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen şirket olan Tesla, piyasaya sürdüğü .çeşitli modellerle oldukça iyi satış rakamları elde etmeye devam ediyor.

Audi de e-tron ile elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptı. Audi CEO'su Markus Duesmann, bu sektörde Tesla'nın hakkını veren açıklamalarda bulundu. Duesmann, Tesla'nın sektörün iki yıl ilerisinde olduğunu itiraf etti.

Duesmann'a göre bunun nedeni Tesla'nın otomobillerini pillere göre şekillendirmesi, yazılım mimarisi ve otonom sürüş teknolojisi. Bu üç neden Tesla'yı görünüşe bakılırsa sektörün önünde tutuyor.

Her ne kadar Audi Tesla'nın çok önde olduğunu düşünse de şirket, yatırımlarını bitirmiş değil. Volkswagen Group çatısı altındaki Audi, elektrikli otomobiller için ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.