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    Audi: Tesla bizden iki yıl daha ileride

    Audi CEO'su Markus Duesmann, Tesla'nın elektrikli otomobiller konusunda kendilerinden iki yıl önde olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 08:48
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    Audi: Tesla bizden iki yıl daha ileride

    Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen şirket olan Tesla, piyasaya sürdüğü .çeşitli modellerle oldukça iyi satış rakamları elde etmeye devam ediyor.

    Audi de e-tron ile elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptı. Audi CEO'su Markus Duesmann, bu sektörde Tesla'nın hakkını veren açıklamalarda bulundu. Duesmann, Tesla'nın sektörün iki yıl ilerisinde olduğunu itiraf etti.

    Duesmann'a göre bunun nedeni Tesla'nın otomobillerini pillere göre şekillendirmesi, yazılım mimarisi ve otonom sürüş teknolojisi. Bu üç neden Tesla'yı görünüşe bakılırsa sektörün önünde tutuyor.

    tesla

    Her ne kadar Audi Tesla'nın çok önde olduğunu düşünse de şirket, yatırımlarını bitirmiş değil. Volkswagen Group çatısı altındaki Audi, elektrikli otomobiller için ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.

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