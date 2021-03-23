Audi, Türkiye sayesinde son çeyrekte rekor kırdı

Alman otomotiv üreticisi Audi, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılı sonuçlarını paylaştı. Şirket, özellikle son çeyrekte Türkiye sayesinde yeni bir rekora imza attı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv sektörü ağır bir darbe alırken, birçok üretici fabrikaları kapatıp satışları durdurdu.

Alman otomotiv üreticisi Audi, pandemi nedeniyle küresel otomotiv endüstrisi açısından zorlu geçen 2020 yılı sonuçlarını açıkladı.

SON ÇEYREKTE REKOR

2020 yılında, yüzde 15 oranında daralan dünya otomotiv pazarında, bir önceki yıla oranla yüzde 8 küçülerek 1 milyon 692 bin 773 adet aracın teslimatını gerçekleştiren Audi, yılın son çeyreğinde 505 bin 583 adetlik teslimat rakamına ulaştı ve şirket tarihindeki en başarılı çeyrek dönemini geçirdi.

Audi’nin 2020'de performansına model bazında en önemli katkının ise üst sınıf ve SUV modellerinden geldiği açıklandı.

Geçen yıl Q3 ve A6 teslimatları bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 18.1 ve 11.8 artış yakalayan Alman marka, e-tron Sportback ile birlikte tamamen elektrikli Audi e-tron'da da yüzde 80 talep artışı elde etti.

REKORA TÜRKİYE ETKİSİ

Audi'den yapılan açıklamada, Audi’nin tarihindeki en başarılı çeyrek dönemini yaşadığı 2020 yılında Türkiye'nin etkin olduğu vurgulandı.

Markanın yüzde 81.2’lik bir artışla 2020 yılında 18 bin 168 adetlik satış gerçekleştirdiği Türkiye’de, en çok Q2, A3 Sportback ve A3 sedan modellerinin talep gördüğü açıklandı.

Audi'nin yıl içinde ise Q3, Q2 PI ve Q5 modellerini Türkiye'de satışa sunacağı aktarıldı.