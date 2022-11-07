Audi, Twitter reklamlarını durduran şirketler arasına katıldı

Otomobil üreticisi Audi, Twitter'da reklamları durdurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti. Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Özellikle yapılan açıklamalarda, şirketin politikalarının da değiştirileceği söyleniyor. Bu durum, bazı kullanıcılar ve reklam verenlerin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.

Audi de reklamları durdurdu

Otomobil üreticisi Audi, Twitter'da reklamları durdurduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde General Motors da Twitter’daki reklam faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Alman üretici Volkswagen ise, bünyesindeki markalarına Twitter'da ücretli reklamları bir sonraki duyuruya kadar durdurmalarını tavsiye etti.