Audi ve Porsche, yangın riski nedeniyle 7 bin otomobili geri çağırdı Volkswagen'in iki premium markası Porsche ve Audi, yangına neden olabilecek bir sorun nedeniyle 7 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen bazı sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma işlemi başlatabiliyor.

Volkswagen'in iki premium markası Porsche ve Audi, yangına neden olabilecek bir sorun nedeniyle 7 bin aracı geri çağırma listesine ekledi.

Bataryanın alev alma riski var

Aktarılan bilgilere göre, Audi e-tron GT ve Porsche Taycan elektrikli otomobil modellerinde bataryanın alev almasına yol açabilecek tehlikeli bir kusur keşfedildi.

Porsche, sorunun ilk olarak 2022 yılında ortaya çıktığını söylüyor. Tespit edilen sorun ise bataryaların içerisine sıvı sızması. Sızan sıvı, bileşenlerde kıvılcımlara neden oluyor ve ardından yangın çıkıyor.

Üreticiler, sorun ilk ortaya çıktığında sızdırmayı engellemek için farklı bir macun kullandı,

Bir süre sonra, Avrupa'daki elektrikli araçlarda da benzer bir sorun gözlendi ve yeni kullanılan macunun da işe yaramadığı anlaşıldı.

Geri çağırma 2023 model yılına ait farklı gövde tiplerinde 4.777 adet Porsche Taycan'ı kapsıyor.

Audi ise 2023 model 1.899 adet e-tron GT ve RS e-tron GT'yi geri çağırdı. Bayiler araçları inceleyecek ve özellikle batarya paketine sıvı girişi olup olmadığını kontrol edecek. Sıvı sızan bataryalar yenileriyle değiştirilecek.