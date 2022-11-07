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    Audi ve Volkswagen, 200 binden fazla aracını geri çağırdı

    Audi ve Volkswagen, kusurlu oldukları gerekçesiyle 230 bin aracını geri çağırdı. İşte sorun tespit edilen modeller.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 09:21
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    Audi ve Volkswagen, 200 binden fazla aracını geri çağırdı

    Alman otomobil firmaları Audi ve Volkswagen,  ABD Ulusal Karayolu ve Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından inceleme altına alındı.

    NHTSA  açıklamasına göre, iki markanın popüler modellerinde bazı sorunlar tespit edildi. Audi ve Volkswagen, 230 bin otomobilini geri çağırma listesine ekledi.

    Geri çağrılan otomobillerin lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) ve bilgi eğlence ekranı voltaj regülatöründe sorun olduğu belirtildi. Bu sorunları yaşayan araçlar, araçların alındığı otomotiv mağazalarında düzeltilecek.

    Geri çağrılan otomobiller

    Volkswagen:

    • 2019: VW Tiguan LWB, VW Golf Alltrack, VW Golf R, VW Golf Sportswagen; Audi Q3, Audi A3 Cabriolet
    • 2019 & 2020: VW Atlas, VW Golf, VW Golf GTI, VW Jetta, VW Jetta GLI; Audi A3
    • 2020 & 2021: VW Atlas Cross Sport
    • 2021: VW Atlas

    Audi:

    • 2021 & 2022: A6 Allroad, A8, E-Tron
    • 2022: A3, A4, A4 Allroad, A5 Coupe and Cabriolet, A6, A7, E-Tron GT, Q3, Q7, Q8, RS Q8, RS6, RS7, S3, S4, S5 Coupe and Cabriolet, S6, S8, SQ7, SQ8

    Audi ve Volkswagen, 200 binden fazla aracını geri çağırdı #1

    Yukarıda yer alan Volkswagen otomobillerde keşfedilen TPMS sorununda, nadir bir şekilde dört lastiğin birden basıncının düşmesi durumunda aracın sistemleri, yasal olarak belirlenen sürede sürücüyü uyarmıyor.

    Güvenlik yönetmeliklerine göre aracın, basınç düşüşü tehlikeli olmaya başladığı andan itibaren 20 dakika içinde sürücüye haber vermesi gerekiyor.


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