Audi'de büyük kriz: Çalışanlar arabaların anahtarlarına el koydu Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının çalışanları, yaşanan belirsizlik nedeniyle işi bıraktı ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu. İşte detaylar.

AA & Ensonhaber

Brüksel'deki Audi fabrikasında çalışanlar, beklenmedik bir eylemle gündeme geldi. Çalışanlar, üretim bandından yeni çıkan araçların anahtarlarına el koyarak iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi ile tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri sabah saatlerinde bir araya geldi.

Görüşmede, Audi'nin de sahibi Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmemesi sonrası ortaya çıkan sorunlar ve neler yapılabileceği görüşüldü.

ÇALIŞANLAR ANAHTARLARA EL KOYDU

Yönetim ve sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler sonucunda bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle fabrika çalışanları iş yeri önüne kadar gelmelerine rağmen işbaşı yapmadı.

Audi Brüksel'deki işçiler, üretimi tamamlanmış 300 otomobilin anahtarlarına da el koydu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.