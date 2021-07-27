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    Audi'den elektrikli Dakar yarışçısı: RS Q e-tron

    Audi, gelecek sene Dakar Rallisi'nde mücadele etmeye planladığı yeni aracı RS Q e-tron'u tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:50
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    Audi'den elektrikli Dakar yarışçısı: RS Q e-tron

    Elektrikli ürün gamını e-tron modelleriyle genişleten Audi, gelecek yıl düzenlenecek Dakar rallisinde çıtayı bir üst seviyeye taşıyacak.

    Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonlarından birisi olan Dakar için Audi sport tarafından üretilen Audi RS Q e-tron, test edilmeye başlandı.

    Marka, Dakar'da rekabet edecek elektrikli aktarma organı olan ilk model olmayı hedefliyor.

    Audi'den elektrikli Dakar yarışçısı: RS Q e-tron - VİDEO

    Audi den elektrikli Dakar yarışçısı: RS Q e-tron #1

    Dakar Rallisi'nde günlük etaplar 800 kilometreyi buluyor. Audi'de Dakar projesinden sorumlu Andreas Roos, "Bu çok uzun bir mesafe. Yapmaya çalıştığımız şey daha önce hiç yapılmadı. Bu, elektrikli bir aktarma organı için en büyük zorluk." ifadelerini kullandı.

    TEKNİK DETAYLAR

    Çölde şarj imkanı zayıf olduğu için yenilikçi bir yöntem kullanan Audi, RS Q e-tron modelinde  2.0 litrelik 4 silindir TFSI motor kullandı.

    Bu motor, enerji geri dönüşüm sistemi ile birlikte sürüş sırasında yüksek voltajlı pili yeniden şarj edecek.

    Audi RS Q e-tron'un aktarma organları da elektrikli. Ön ve arka aksların her ikisi de 2021 sezonu için geliştirilen Audi e-tron FE07 Formula E otomobilinden bir motor-jeneratör ünitesi (MGU) ile donatıldı. Bu ünite üzerinde Dakar Rallisi için küçük dğeişiklikler yapılacak.

    Dakarda’da üç takımla birlikte göreceğimiz model, kendinden sonra gelecek diğer rakipler için de önemli bir referans olacak.

    audi etron

    audi etron

    audi etron

    audi etron

    audi etron

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