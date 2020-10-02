Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler hakim karşısına çıktı

Dizel skandalı kapsamında Almanya'da açılan davaya bakan Münih'teki mahkeme, Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler'i dinledi.

Geçtiğimiz ay Münih savcıları; 4 eski Audi üst düzey yöneticisi hakkında, dizel emisyonlarını manipüle ettikleri için suç duyurusunda bulunmuştu.

İddialara göre eski Audi yöneticileri, Ekim 2013 ve Eylül 2015 tarihleri arasında sahtecilik, belgede sahtecilik ve reklamda yanlış bilgi vererek 434 bin 420 adet Audi marka otomobil satışı yaptı.

Ayrıca yöneticilerin, Volkswagen ve Porsche markalarında kullanılan motor kontrol yazılımlarında laboratuvar sonuçları üzerinde oynama yaptıkları söyleniyor.

AUDI'NİN ESKİ CEO'SU RUPERT STADLER HAKİM KARŞISINDA

Dizel skandalı kapsamında 2 yıl önce görevinden alınan Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler mahkemede hakim karşısına çıktı

Münih kentinde görülen davada, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına cevap veren Stadler, söz konusu suçlamaları reddetti.

Savcılık, Stadler'in söz konusu manipülasyondan en azından Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın, otomobillerin satışını durdurmamakla suçluyor.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Volkswagen Grubu'nun bundan 5 yıl önce patlak veren dizel skandalı, grubun lüks markası Audi'nin CEO'su Rupert Stadler'in tutuklanmasına yol açmıştı.

Stadler, 2018 yılında savcılık tarafından delil karartma şüphesiyle göz altına alınarak, aylarca tutuklu kalmıştı.

Stadler, tutuklandığı dönem, Audi dünya genelinde 60 bin adet dizel motorlu A6 ve A7 modelinde hileli emisyon yazılımı bulunduğunu itiraf etmişti.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen ise, ABD'deki mahkemece milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

