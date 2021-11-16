Audi'nin McLaren'i satın alacağı iddia edildi

Volkswagen Grubu markalarında Audi'nin, Formula 1 yarışlarında boy gösteren İngiliz otomotiv üreticisi McLaren'i satın almak istediği söyleniyor.

Audi'nin McLaren Group'u satın alacağı söylentisi, gözleri Alman markaya çevirdi. Şirketten konuya dair yapılan açıklamada, iş birliği için sürekli olarak farklı fikirlere bakıldığı bilgisi paylaşıldı.

İngiliz basının ortaya attığı iddiaya dair konuşan Audi sözcüsü, "Stratejik düşüncelerimizin bir parçası olarak, sürekli olarak çeşitli iş birliği fikirlerine bakıyoruz." dedi.

Autocar'ın iddiasına göre, Volkswagen Grubu markalarından Audi İngiliz spor otomobil üreticisi McLaren'ı devralmak için görüşmeler yürütüyor.

VOLKSWAGEN, FORMULA 1 YARIŞLARINA GELEBİLİR

McLaren'ın Formula 1 yarışlarındaki takımına atıfta bulunan kaynaklar, söz konusu satın alma gerçekleşirse, Volkswagen Grubu'na Formula 1 yarışlarının kapısının açılacağını söylüyor.

Öte yandan, McLaren ile bir diğer Alman üretici BMW'nin de ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Söz konusu iddianın sahibi olan Alman otomotiv yayını Automobilwoche, Audi ve BMW'nin İngiliz üretici McLaren'i satın almak için rekabet içinde olduklarını iddia etmiş, BMW bu iddiaları yalanlamıştı.