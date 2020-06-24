Auto Bild, en iyi tasarıma sahip otomobili seçti

Alman Auto Bild Allrad dergisi, en iyi tasarıma sahip otomobil ödülünü KIA Sorento'ya verdi.

Otomobil dünyasının saygın yayınlarından olan Alman Auto Bild Allrad dergisi, "tasarim" kategorisindeki ödülün kime gittiğini açıkladı.

Popüler dergi; en iyi tasarıma sahip otomobil olarak, geçtiğimiz mart ayında tanıtılan dördüncü jenerasyon Kia Sorento'yu ödüle layık gördü.

Yeni Sorento, yıl sonuna doğru hibrit seçeneği ile Avrupa’yla birlikte Türkiye’de de satışa çıkacak.

Yeni Sorento’nun tasarımı, önceki Sorento nesillerinin güçlü ve sağlam estetik anlayışına dayanmakla birlikte daha keskin çizgiler, köşeler ve daha dinamik gövde yapısıyla ile daha sportif bir duruş sergilemesini sağlıyor.

Dördüncü nesil Yeni Sorento, markanın yeni SUV platformu ile üretilen ilk KIA modeli olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni KIA Sorento, Avrupa’da hibrit ve dizel motor seçenekleri ile yollara çıkacak ve bunları bir de şarj edilebilir hibrit versiyon takip edecek.

Yeni Sorento’nun Türkiye’ye yılın son çeyreğinde hibrit versiyonuyla gelmesi bekleniyor.



