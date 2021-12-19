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AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu

AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu

Ümraniye'de bir AVM'nin otoparkında görülen plakası 14 araçla ilgili görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine, araçların hepsi başka bir noktaya götürüldü.