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    AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu

    AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu

    Ümraniye'de bir AVM'nin otoparkında görülen plakası 14 araçla ilgili görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine, araçların hepsi başka bir noktaya götürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 21:53
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 21:59
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    Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından farklı sektörlerden birçok firma durumu fırsata çevirmek istedi.

    Bu kapsamda stokçuluk başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçulara karşı affın olmayacağını çok net bir şekilde söyledi.

    Ancak özellikle otomotiv sektöründe stokçuluğun devam ettiğine yönelik iddiaları güçlendiren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Ümraniye'deki AVM otoparkına saklanan sıfır araçlar ViDEO

    14 SIFIR ARAÇ 4 SAATTE BAŞKA BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

    İstanbul Ümraniye'deki bir AVM'nin otoparkında plakası takılmamış 14 sıfır lüks araç görüldü.

    Araçların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden 4 saat geçtikten sonra görüntüleri kaydeden Hasret Yıldırım yine olay yerine gitti.

    Ancak bu kez araçlar otoparkta yoktu.

    KİA TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA YOK

    Otoparktaki araçlarla ilgili KİA Türkiye henüz bir açıklama yapmadı.

    AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu ViDEO

    AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu #1

    AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu #2

    Ümraniye'deki AVM otoparkına saklanan sıfır araçlar haberi

    AVM otoparkındaki sıfır araçların akıbeti merak konusu oldu #3

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