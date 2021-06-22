Avrupa Birliği, 2035'e kadar fosil yakıtlı araçları yasaklayacak

Politico gazetesi, Avrupa Komisyonu'nun AB bloğu içerisinde 2035 yılından itibaren satılacak araçlarda sıfır emisyon kuralını getireceğini duyurdu.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok kurum, yeni adımlar atmak zorunda kalmıştı.

Dieselgate skandalı ile birlikte tüm yetkiyi eline alan Avrupa Birliği, fosil yakıtlı araçlardan tamamen kurtulmak istiyor.

2035'TE YASAK GELİYOR

Politico gazetesinin üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Avrupa'nın otomobil üreticileri için büyük bir değişime işaret edecek yeni bir kanunun tartışıldığı ve Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemek üzerine çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun 2035 yılına kadar karbon yayan araçların satışını sona erdirmeyi planladığı belirtilirken, bunun sıfır karbondioksit emisyonuna ulaşma hedefini kapsayan AB Yeşil Anlaşması planının bir parçası olduğu bildirildi.

Komisyon, Avrupa Briliği’nin 2030 yılındaki karbon hedefini halihazırda uygulanan yüzde 37,5’e kıyasla yüzde 60’a çıkarmak isterken Politico’ya konuşan üç yetkili, 2035 yılına kadar bu oranın yüzde 100'e çıkacağını söyledi.

Politico, kanun teklifinin 14 Temmuz’da nihai bir metne dönüşmesi halinde AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından değerlendirileceğini aktardı.

İNGİLTERE 2030'DA YASAKLAYACAK

Daha önce İngiltere hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 2030 yılında benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını açıklamıştı.