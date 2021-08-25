Avrupa Birliği, elektrikli araçlar için kritik öneme sahip mıknatıs üretimini destekleyecek

AB, elektrikli araçlarda hayati önem taşıyan mıknatısın üretimini destekleyecek tasarılar üzerinde çalışıyor.

Elektrikli araçların oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka üretimde aksama yaşanmaması için çeşitli adımlar atıyor. Ancak otomobillerde kullanılan bazı parçalarda, zaman zaman üretim sorunları yaşanabiliyor.

Avrupa Birliği (AB), Çinli şirketlerle rekabette zorlanan üreticileri desteklemek için elektrikli araç motorlarında hayati önem taşıyan özel mıknatıs türlerinin üretimini hızla artıracak tasarılar üzerinde çalışıyor.

AB'nin nadir toprak elementlerinden yapılan mıknatıs üretimini desteklemek için hazırladığı düzenleme, ABD'de bu ayın başlarında devreye alınan düzenlemelere benzeyecek. ABD bu mıknatısları üreten şirketlere vergi indirimlerini devreye almıştı.

HEDEF: ÇİN'E BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

ABD, AB ve İngiltere, karbon emisyonlarını azaltma ve üreticilerin şu anda küresel sektöre hakim olan Çin'e bağımlılığı azaltma hedeflerine ulaşmak için elektrikli araçlarda ve rüzgar türbinlerinde kullanılan son derece güçlü mıknatısların üretimini artırmak istiyor.

Avrupalı şirketler, ham madde maliyetlerinin yaklaşık beşte biri değerinde sübvansiyon aldıklarını ve küresel mıknatıs pazarının yüzde 90'ına tedarik sağladıklarını belirttikleri Çinli üreticilerle rekabet edemediklerini dile getiriyor.

Yetkililer, AB tarafından değerlendirilen tasarıların hem ucuz finansman içerdiğini hem de daha yüksek ham madde maliyetlerini dengeleyeceğini söyledi.