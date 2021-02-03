Avrupa Birliği, elektrikli araçlara 2,9 milyar euro teşvik verecek

AB Komisyonu, elektrikli araçlar için batarya, pil ve üretime destek amacıyla, üreticilere toplam 2,9 milyar euro teşvik verilmesini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobil kullanımının hedeflendiğini açıklamıştı

Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri de yaygınlaştırılacak.

Avrupa Birliği, bu hedefini gerçekleştirebilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de elektrikli araç üreticilerine verilecek teşvikler.

2,9 MİLYAR EURO TEŞVİK ONAYLANDI

Avrupa Batarla Innovasyon Projesi çerçevesinde onaylanan 2,9 milyar euro yardım, 2017 yılında başlatılan ve otomotiv sektörünün fosil yakıtlardan uzaklaşmasınını desteklemeyi amaçlayan Avrupa Batarya İttifakı ile gündeme gelmişti.

2,9 milyar euro destekten Tesla ve BMW'nin yanı sıra aralarında Fiat Chrysler Automobiles, Arkema, Borealis, Solvay, Sunlight Systems ve Enel X'in olduğu 42 şirket yararlanacak.

Yapılan açıklamaya göre batarya üretimine destek için fon Almanya, Fransa, Belçika, Finlandiya, İspanya, Hırvatistan, Slovakya, Polonya, İsveç ve Yunanistan'dan gelecek.