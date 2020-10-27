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    Avrupa Birliği, FCA ile PSA birleşmesine onay verdi

    Avrupa Birliği, Fiat Chrysler Automobiles ve PSA Grubu'nun birleşmesine yeşil ışık yaktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 08:40
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    Avrupa Birliği, FCA ile PSA birleşmesine onay verdi

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

    Ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FCA ve PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

    Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde, komisyonun birleşmeleri ve satın almaları engelleyebileceği belirtilmişti.

    fca

    AVRUPA BİRLİĞİ ONAY VERDİ

    Avrupa Birliği, Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi olacak iki şirketin birleşmesini onayladı.

    PSA ve FCA'nın gerekli ayarlamaları yapacağının sözünü alan Avrupa Birliği, markalara birleşme için yeşil ışık yaktı. Bu kapsamda FCA ve PSA bayileri, rakip markaların araçlarının tamiratını da yapabilecek.

    2021 yılının ilk günlerinde birleşerek Stellantis ismini alacak iki markanın toplam değeri 38 milyar dolara ulaşacak. Markalar birleşme esnasında maliyet kısmak için pek çok fabrikanın da fişini çekecek.

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