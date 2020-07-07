Avrupa Birliği, FCA ile PSA'nın birleşmesine şart koştu

AB Rekabet Kurumu, FCA ve PSA birleşmesinde rekabeti korumak adına şirketlerden bazı tavizler vermelerini isteyecek.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

Ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FCA ve PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde, komisyonun birleşmeleri ve satın almaları engelleyebileceği belirtilmişti.

AB, İKİ ŞİRKETTEN DE TAVİZ VERMELERİNİ İSTEYECEK

Avrupa Birliği komisyonunun, yüksek pazar payı nedeniyle iki şirketin 50 milyar dolarlık birleşme anlaşmasında rekabeti koruyacak bazı tavizler vermesini isteyeceği açıklandı.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre birleşme sonrası dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi haline gelecek olan FCA ve PSA'ya, Avrupa Komisyonu'nun bu endişeleri geçen hafta aktarıldı.

İNCELEME YAPILABİLİR

FCA ve PSA, Avrupa Komisyonu'nun endişelerini giderecek tavizleri iki gün içinde veremez ise dört ay sürecek uzun bir incelemeyle karşı karşıya kalabilir.