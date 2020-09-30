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    Avrupa Birliği Komisyonu'ndan araba parçası üreticilerine kartel cezası

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, arabaların kapı ve cam sistemlerini üreten firmalara, kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 18 milyon euronun üzerinde para cezası kesti.
    • AA
    • 30.09.2020 - 08:39
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    Avrupa Birliği Komisyonu'ndan araba parçası üreticilerine kartel cezası

    Son zamanlarda denetimlerini artıran Avrupa Birliği Komisyonu, yeni cezalar kesmeye devam ediyor.

    Komisyonun kıdemli başkan yardımcısı Margrethe Vestager, Alman Brose ve Kiekert ile Kanada merkezli Magna firmalarının, arabaların kapı ve cam sistemlerini içeren parçaların üretiminde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

    Araba parça üreticisi firmaların, 2009 ila 2012 yılları arasında iki farklı kartel oluşturarak fiyatlarını ortak belirledikleri, hassas ticari verileri paylaştıkları ve rekabeti önledikleri kaydedildi.

    Avrupa Birliği Komisyonu ndan araba parçası üreticilerine kartel cezası #1

    CEZA KESİLDİ

    Magna firmasının söz konusu kartel oluşumlarını ifşa ettiği için para cezası almadığını hatırlatan AB komisyonu, Kiekert firmasına 14 milyon 971 bin euro, Brose firmasına da 3 milyon 225 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

    AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

    AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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