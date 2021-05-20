Avrupa Birliği otomobil pazarında satışlar nisanda yüzde 218 arttı

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218,6'lık artış kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen henüz yeni toparlanmaya başladı.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, yeni yılda yaşadığı küçülmeye mart ve nisanda ara verdi.

NİSANDA SATIŞLAR SERT YÜKSELDİ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, nisanda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 218,6 artarak 862 bin 226'ya çıktı. Mart ayında da yüzde 87,3'lük bir artış gerçekleşmişti.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 3 bin 276, İspanya’da yüzde bin 787, Fransa'da yüzde 568, ve Almanya'da yüzde 90 arttı.

Yüksek artış oranlarına, geçen yılın aynı döneminde salgından kaynaklı düşük satışlar neden oldu.

EN ÇOK SATIŞ ALMANYA'DA

AB üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 229 bin 650, İtalya’da 145 bin 33, Fransa'da 140 bin 426 ve İspanya'da 78 bin 595 yeni otomobil tescil edildi.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 232 bin 188 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 202 bin 327 otomobil sattı. Renault Grubu ise 79 bin 149 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.